نتنياهو: موفق طريف هو من طلب منا مساعدة الدروز في سوريا

وقال نتنياهو في كلمة مصورة: "لقد وضعنا سياسة واضحة، نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق، من مرتفعات الجولان إلى منطقة جبال الدروز، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو حماية إخوة إخوتنا الدروز في جبال الدروز".
وأضاف: "أود أن أُطلعكم على ما فعلناه في سوريا، وما سنفعله في سوريا.. انتهك النظام في دمشق كلا الأمرين. أرسل جيشاً إلى جنوب دمشق، إلى المنطقة التي كان ينبغي أن تكون منزوعة السلاح، وبدأ بمجازر ضد الدروز. لم نكن لنقبل هذا بأي حال من الأحوال".
وتابع: "لذلك، أصدرتُ تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالتحرك - وبالقوة. هاجم سلاح الجو عصابات القتل وناقلات الجند المدرعة. كما أضفتُ هدفاً لمهاجمة وزارة الدفاع في دمشق".
وتابع: "نتيجة لهذا النشاط المكثف، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وانسحبت القوات السورية إلى دمشق. هذا أمر مهم".
واعتبر أن "وقف إطلاق النار تم تحقيقه بالقوة وليس من خلال الطلبات، وليس بالتوسلات، وإنما بالقوة. نُحقق السلام بالقوة، والطمأنينة بالقوة، والأمن بالقوة على سبع جبهات".
وأضاف: "وهذا أيضاً استمرار لسياستنا. لن نسمح للقوات العسكرية بالنزول جنوب دمشق، ولن نسمح بتعرض الدروز للأذى في جبل الدروز. أود أن أُشارككم أمراً أثّر فيّ كثيراً في اليومين الماضيين. تواصل معي الشيخ موفق طريف، زعيم الدروز في إسرائيل، وقال لي: خلال المحرقة، عندما ذبحوكم، أيها اليهود، استغثتم ولم يأتِ أحد. واليوم، نحن الدروز نُذبح، ونستغيث بدولة إسرائيل".
وأضاف نتنياهو: "قلتُ إنه مُحق. لقد تصرفنا، وسنواصل التصرّف حسب الضرورة".
روسيا اليوم
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