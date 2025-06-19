نتنياهو: نحن بالمرحلة النهائية من القضاء على تهديد إيران النووي والصاروخي

الوكيل الإخباري- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني وذلك في أعقاب هجوم شنته طهران.

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