نتنياهو: نحن بالمرحلة النهائية من القضاء على تهديد إيران النووي والصاروخي

وقال نتنياهو للصحافيين من أمام مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي أصيب في الهجوم الإيراني:"هدفنا مزوج، القضاء على التهديد النووي وتهديد الصواريخ البالستية. نحن في المراحل النهائية من القضاء على هذا التهديد"، مضيفا "نحن ملتزمون تماما بإزالة التهديد النووي".
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