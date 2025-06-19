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نتنياهو: نحن بالمرحلة النهائية من القضاء على تهديد إيران النووي والصاروخي

نتنياهو
نتنياهو
 
الخميس، 19-06-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-   توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني وذلك في أعقاب هجوم شنته طهران.

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وقال نتنياهو للصحافيين من أمام مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي أصيب في الهجوم الإيراني:"هدفنا مزوج، القضاء على التهديد النووي وتهديد الصواريخ البالستية. نحن في المراحل النهائية من القضاء على هذا التهديد"، مضيفا "نحن ملتزمون تماما بإزالة التهديد النووي".

 
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