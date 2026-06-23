الثلاثاء 2026-06-23 01:29 م

نتنياهو: نقدر الدعم الأميركي لكننا بحاجة لبناء نظام تسليح مستقل

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه
بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 23-06-2026 12:32 م

الوكيل الإخباري-   صرح رئيس وزراء الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، بأن تل أبيب تقدر عاليا الدعم الذي تتلقاه ممن وصفهم بـ"الأصدقاء الأميركيين"، مستدركا أن بلاده باتت بحاجة ماسة لتحرير نفسها من التبعية الخارجية.

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 وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب الانتقال نحو الاكتفاء الذاتي عبر بناء نظام تسليح مستقل ومحلي الصنع، لضمان حرية الحركة العسكرية في كافة الظروف.

 

 
 


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