نتنياهو: نقدر الدعم الأميركي لكننا بحاجة لبناء نظام تسليح مستقل

الوكيل الإخباري- صرح رئيس وزراء الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، بأن تل أبيب تقدر عاليا الدعم الذي تتلقاه ممن وصفهم بـ"الأصدقاء الأميركيين"، مستدركا أن بلاده باتت بحاجة ماسة لتحرير نفسها من التبعية الخارجية.

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