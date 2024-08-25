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نتنياهو: هجوم اليوم ليس نهاية القصة

نتنياهو
نتنياهو
الأحد، 25-08-2024 04:32 م
الوكيل الإخباري-    حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد من أن (إسرائيل) لم تقل "كلمتها الأخيرة" بضرباتها على جنوب لبنان لإحباط هجوم واسع النطاق لحزب الله.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء، بحسب مكتبه، بعد الهجوم الذي نفذه حزب الله "قبل ثلاثة أسابيع، قضينا على القائد في حزب الله واليوم أحبطنا خططه الهجومية".
 
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