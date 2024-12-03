نتنياهو: وقف النار مع حزب الله لا يعني نهاية الحرب في لبنان

وأضاف في بداية اجتماع لمجلس الوزراء بمدينة نهاريا أن حزب الله انتهك الاتفاق بشكل صارخ الاثنين وأن إسرائيل ردت على ذلك بمهاجمة أكثر من 20 هدفا في أنحاء لبنان.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي: قضينا على ممثل حزب الله في الجيش السوري
-
الإفراج عن مستشار نتنياهو المتهم بتسريب وثائق
-
13 وزيرا إسرائيليا يطالبون بإقالة المستشارة القضائية
-
رئيس كوريا الجنوبية يعلن فرض الأحكام العرفية
-
صور .. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان بعد "إصابة البيجر"
-
برلماني أوكراني يتهم زيلينسكي بإهدار فرصة إبرام معاهدة سلام
-
سفير فرنسا لدى سويسرا يضغط على برن لإرسال أسلحتها إلى أوكرانيا
-
أوكرانيا تؤكد رفضها أي بديل للعضوية في "الناتو"