نتنياهو: وقف النار مع حزب الله لا يعني نهاية الحرب في لبنان

07:34 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إن إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، لكنه حذر من أن هذا لا يعني أن الحرب انتهت. اضافة اعلان





وأضاف في بداية اجتماع لمجلس الوزراء بمدينة نهاريا أن حزب الله انتهك الاتفاق بشكل صارخ الاثنين وأن إسرائيل ردت على ذلك بمهاجمة أكثر من 20 هدفا في أنحاء لبنان.