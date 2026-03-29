الأحد 2026-03-29 08:46 م

نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة العازلة في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الأحد، 29-03-2026 07:48 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه أمر الجيش بالعمل على "توسيع المنطقة العازلة" في لبنان.

وقال نتنياهو في بيان مصوَّر: "في لبنان، أمرت للتوّ الجيش بتوسيع المنطقة العازلة القائمة بشكل أكبر".


وأضاف: "الهدف من ذلك هو احتواء خطر أي هجوم (يشنّه مقاتلو حزب الله) بشكل نهائي، ومنع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود".

 
 


