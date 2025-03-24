نتنياهو يبحث مع وزير الخارجية الأميركي الحرب في غزة

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير ماركو روبيو بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. اضافة اعلان





وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو اتصل بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبحثا استئناف الحرب في غزة وإعادة المختطفين.



وأضاف البيان أن روبيو أكد دعم بلاده غير القابل للتشكيك، لإسرائيل وسياستها.