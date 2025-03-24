نتنياهو يبحث مع وزير الخارجية الأميركي الحرب في غزة

وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو اتصل بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبحثا استئناف الحرب في غزة وإعادة المختطفين.
وأضاف البيان أن روبيو أكد دعم بلاده غير القابل للتشكيك، لإسرائيل وسياستها.
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