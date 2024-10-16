نتنياهو يتلقى "قائمة" بأهداف الهجوم المحتمل على إيران

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت قائمة بأهداف للهجوم المحتمل على إيران.

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