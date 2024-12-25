نتنياهو يتهم جهات في فريق التفاوض بنشر تسريبات

الوكيل الإخباري- قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "صدى جديد ومضلل لدعاية حماس من جهات مجهولة في فريق المفاوضات تعمل بدافع أجندة سياسية".

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وبين رئيس الوزراء ملتزم بإعادة جميع المختطفين وتحقيق أهداف الحرب في غزة.