 
الأربعاء 2024-12-25 11:23 م
 

نتنياهو يتهم جهات في فريق التفاوض بنشر تسريبات

نتنياهو
نتنياهو
الأربعاء، 25-12-2024 10:43 م

الوكيل الإخباري-   قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "صدى جديد ومضلل لدعاية حماس من جهات مجهولة في فريق المفاوضات تعمل بدافع أجندة سياسية".

اضافة اعلان


وبين رئيس الوزراء ملتزم بإعادة جميع المختطفين وتحقيق أهداف الحرب في غزة.


وأضاف من الأفضل للجهات التي تنشر التسريبات أن تركز كل جهودها على المهمة المقدسة لإعادة المختطفين.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف

أخبار محلية الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يتهم جهات في فريق التفاوض بنشر تسريبات

ارشيفية

فلسطين كتيبة جنين تستنكر "التقاسم الوظيفي" بين السلطة والاحتلال

نتنياهو

عربي ودولي مصادر إسرائيلية: على الحكومة إبداء مرونة بمفاوضات صفقة التبادل

تعبيرية

عربي ودولي الإمارات وتركيا تؤكدان دعم استقرار سوريا

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تعبيرية

فلسطين إصابات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس

تعبيرية

عربي ودولي الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات جديدة بإسرائيل



 




الأكثر مشاهدة