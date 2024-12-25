نتنياهو يتهم جهات في فريق التفاوض بنشر تسريبات

وبين رئيس الوزراء ملتزم بإعادة جميع المختطفين وتحقيق أهداف الحرب في غزة.
وأضاف من الأفضل للجهات التي تنشر التسريبات أن تركز كل جهودها على المهمة المقدسة لإعادة المختطفين.
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