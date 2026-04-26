الأحد 2026-04-26 04:51 م

نتنياهو يتّهم حزب الله بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

الأحد، 26-04-2026 02:53 م
الوكيل الإخباري-  اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن حزب الله "يقوّض" اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه منذ سريانه قبل أقل من أسبوعين.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في مستهلّ الاجتماع الأسبوعي للحكومة "يجب أن يكون مفهوما أن انتهاكات حزب الله تقوّض وقف إطلاق النار".

وأعلن حزب الله مرارا تنفيذ عمليات تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الأراضي المحتلة، قائلا إنها تأتي ردا على قيام الأخيرة بتنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير مبانٍ.
 
 


أحدث الأخبار

شؤون برلمانية توصية بتمديد إعفاء الشقق السكنية فوق 150 مترا بخصم 50% من الرسوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يتّهم حزب الله بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

أخبار محلية الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أخبار محلية الأردن يدين هجمات إرهابية في مالي أودت بحياة وزير الدفاع وعدد من الضحايا

أخبار محلية التربية تطلق مهرجان الإبداع والتميز

تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

عربي ودولي تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

أخبار الشركات شركة مصفاة البترول الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة لمساهميها



 
 






الأكثر مشاهدة

 