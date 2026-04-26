نتنياهو يتّهم حزب الله بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن حزب الله "يقوّض" اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه منذ سريانه قبل أقل من أسبوعين.





وقال نتنياهو في مستهلّ الاجتماع الأسبوعي للحكومة "يجب أن يكون مفهوما أن انتهاكات حزب الله تقوّض وقف إطلاق النار".



وأعلن حزب الله مرارا تنفيذ عمليات تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الأراضي المحتلة، قائلا إنها تأتي ردا على قيام الأخيرة بتنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير مبانٍ.







