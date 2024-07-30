نتنياهو يجتمع مع كبار قادة الجيش

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697945 الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقى كبار قادة الجيش الإسرائيلي في مكتبه.وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن مستشارة الحكومة القانونية أبلغت نتنياهو بأن حربا بلبنان تتطلب عقد المجلس الوزاري المصغر. اقرأ أيضاً عاجل قتيلان وأكثر من 20 مصابا بالهجوم على ضاحية بيروت وزير الخارجية اللبناني: نأمل برد متناسب من حزب الله كشف تفاصيل الغارة الإسرائيلية على بيروت ومصير القائد الكبير بحزب الله "حزب الله" يتصدى لمقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية إيران تعلق على مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية مصر.. غرق يخت يقل 14 سعودياً ومصرياً خلال نزهة في النيل كيف علق حزب الله على التهديدات الاسرائيلية بالاجتياح البري ؟ ارتفاع حصيلة قتلى انزلاقات التربة في الهند إلى 63 الاحتلال يتبنى اغتيال عنصر من حزب الله والأخير ينعاه