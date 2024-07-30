 
الثلاثاء 2024-07-30 10:10 م
 
 

نتنياهو يجتمع مع كبار قادة الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الثلاثاء، 30-07-2024 08:43 م

 

 الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقى كبار قادة الجيش الإسرائيلي في مكتبه.


وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن مستشارة الحكومة القانونية أبلغت نتنياهو بأن حربا بلبنان تتطلب عقد المجلس الوزاري المصغر.

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