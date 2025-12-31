نتنياهو يحذر إيران: لا نبحث عن تصعيد.. آمل ألا ترتكبوا الخطأ

وقال نتنياهو إن الرئيس ترامب كان محقا عندما قال إن منشأة فوردو "دمرت"، مضيفا أن الإيرانيين "يحاولون العمل على مواقع أخرى" وأنهم "يحاولون أيضا إعادة تأهيل منشأة إنتاج الصواريخ الباليستية"، موضحا أن إسرائيل "ألحقت بهم أضرارا كبيرة في هذين المجالين، لكنهم سيحاولون من جديد".
كما شدد على أن "على إيران أن تقبل حقيقة أنه لا ينبغي أن تمتلك قدرة على تخصيب اليورانيوم، وأنه يجب إخراج المواد المخصبة من إيران وإخضاعها لعمليات تفتيش".
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا
-
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تصعّد التوتر
-
الجزائر تغادر مجلس الأمن الدولي اليوم والبحرين خليفتها
-
إدارة ترامب تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية
-
بعد زيارته لواشنطن.. نتنياهو: إسرائيل ترغب بتغيير العلاقات مع دمشق
-
روسيا: تضرر ميناء وخط لأنابيب الغاز في توابسي جراء هجوم أوكراني
-
احتجاجات تعم مدن الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند
-
تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته بولاية كنتاكي الأمريكية