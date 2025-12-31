نتنياهو يحذر إيران: لا نبحث عن تصعيد.. آمل ألا ترتكبوا الخطأ

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسعى للتصعيد مع إيران، محذرا من أي هجوم صاروخي محتمل من طهران.

