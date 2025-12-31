الأربعاء 2025-12-31 10:18 ص

نتنياهو يحذر إيران: لا نبحث عن تصعيد.. آمل ألا ترتكبوا الخطأ

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الأربعاء، 31-12-2025 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسعى للتصعيد مع إيران، محذرا من أي هجوم صاروخي محتمل من طهران.

وتحدث نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز الأمريكية" عن محاولات إيران لإعادة تأهيل منشآت إنتاج الصواريخ، مشيرا إلى تدمير منشأة فوردو النووية بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالبا من إيران الامتناع عن تخصيب اليورانيوم.

وقال نتنياهو إن الرئيس ترامب كان محقا عندما قال إن منشأة فوردو "دمرت"، مضيفا أن الإيرانيين "يحاولون العمل على مواقع أخرى" وأنهم "يحاولون أيضا إعادة تأهيل منشأة إنتاج الصواريخ الباليستية"، موضحا أن إسرائيل "ألحقت بهم أضرارا كبيرة في هذين المجالين، لكنهم سيحاولون من جديد".

كما شدد على أن "على إيران أن تقبل حقيقة أنه لا ينبغي أن تمتلك قدرة على تخصيب اليورانيوم، وأنه يجب إخراج المواد المخصبة من إيران وإخضاعها لعمليات تفتيش".

 
 


