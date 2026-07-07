الثلاثاء 2026-07-07 11:03 م

نتنياهو يحذر من بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا ويصفه بتهديد لتوازن القوى

نتنياهو يحذر من بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا ويصفه بتهديد لتوازن القوى
نتنياهو يحذر من بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا ويصفه بتهديد لتوازن القوى
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:13 م
الوكيل الإخباري-   حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" لتركيا من شأنه "نسف توازن القوى" في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وجاءت تصريحات نتنياهو عقب قول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن واشنطن ستنظر في إمكانية بيع أنقرة طائرات من هذا الطراز.

وكانت واشنطن قد أقصت أنقرة من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي.

وقال نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن أي صفقة مماثلة "من شأنها نسف توازن القوى في الشرق الأوسط، لأن تركيا، باعتقادي، لديها طموحات عدوانية".

ولفت إلى أن منح تركيا قوةً كتلك "سيستتبعه عدوان".

وتسعى تركيا إلى وضع حد لإقصائها من برنامج مقاتلات "إف-35"، ورفع العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن، والتي عرقلت المشاريع الدفاعية التركية.

وسبق أن أبدى نتنياهو معارضته لبيع هذه المقاتلات لتركيا، لكن أردوغان يعوّل على علاقته الجيدة بترامب لضمان تسلّم خمس مقاتلات سدّدت أنقرة ثمنها.
 
 


gnews

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