نتنياهو يدعم تعيين زمير رئيسا للأركان لأن لديه توجها هجوميا

وأضاف نتنياهو أن علينا تحقيق النصر المطلق ولكن من الواضح أننا أمام انتصارات لم نحلم بها من قبل، وقال "نحن على أعتاب تغيير تاريخي لضمان مستقبل إسرائيل".
-
أخبار متعلقة
-
شهيدة وجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
-
السيسي يعلن عن قرارات مصرية بشأن القطاع
-
تسجيل هزة أرضية بقوة 5.9 درجة قبالة الكوريل الروسية
-
مقتل طالب يثير موجة غضب في طهران
-
رئيس وزراء بافاريا يطالب بترحيل الأفغان بالتنسيق مع "طالبان"
-
وزير خارجية أميركا يلتقي نتنياهو لبحث "استمرار اتفاق غزة"
-
السعودية تعلق على الأحداث في لبنان
-
طوكيو تطالب واشنطن بإعفائها من رسوم ترامب الجمركية