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نتنياهو يدعم تعيين زمير رئيسا للأركان لأن لديه توجها هجوميا

إيال زمير الذي عين رئيسا لهيئة الأركان خلفا لهاليفي الذي أعلن استقالته في يناير الماضي
إيال زمير الذي عين رئيسا لهيئة الأركان خلفا لهاليفي الذي أعلن استقالته في يناير الماضي
الأحد، 16-02-2025 09:08 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعم مع وزير الدفاع تعيين إيال زمير رئيسا لهيئة الأركان، لأن لديه توجها هجوميا، بحسب تعبيره.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو أن علينا تحقيق النصر المطلق ولكن من الواضح أننا أمام انتصارات لم نحلم بها من قبل، وقال "نحن على أعتاب تغيير تاريخي لضمان مستقبل إسرائيل". 
 
gnews

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