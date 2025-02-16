نتنياهو يدعم تعيين زمير رئيسا للأركان لأن لديه توجها هجوميا

09:08 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعم مع وزير الدفاع تعيين إيال زمير رئيسا لهيئة الأركان، لأن لديه توجها هجوميا، بحسب تعبيره. اضافة اعلان





وأضاف نتنياهو أن علينا تحقيق النصر المطلق ولكن من الواضح أننا أمام انتصارات لم نحلم بها من قبل، وقال "نحن على أعتاب تغيير تاريخي لضمان مستقبل إسرائيل".