نتنياهو يدفع رئيس الشاباك للاستقالة

وقال مكتب نتنياهو ردا على تقرير القناة 12 أن من يعين رئيس الشاباك هي الحكومة، وهكذا الأمر منذ الأزل وكما هو متبع، بحسب تعبير المكتب.
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