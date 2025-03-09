نتنياهو يدفع رئيس الشاباك للاستقالة

10:17 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى برئيس الشاباك رونين بار يوم الخميس وحاول دفعه للاستقالة لكنه رفض. اضافة اعلان





وقال مكتب نتنياهو ردا على تقرير القناة 12 أن من يعين رئيس الشاباك هي الحكومة، وهكذا الأمر منذ الأزل وكما هو متبع، بحسب تعبير المكتب.