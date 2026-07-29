نتنياهو يرد على طلب ترامب انسحاب القوات الإسرائيلية من سوريا

أفاد بذلك موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، وذكر أن نتنياهو أبلغ ترامب بذلك خلال اجتماعهما في واشنطن.
والتقى ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وأشار المكتب الصحفي للبيت الأبيض لاحقا إلى أن الاجتماع كان إيجابيا ومثمرا.
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