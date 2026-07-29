نتنياهو يرد على طلب ترامب انسحاب القوات الإسرائيلية من سوريا

09:30 م

الوكيل الإخباري- أبلغ رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الرئيس دونالد ترامب أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة العازلة في سوريا طالما بقي التهديد من "الجماعات الجهادية" قائماً هناك. اضافة اعلان





أفاد بذلك موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، وذكر أن نتنياهو أبلغ ترامب بذلك خلال اجتماعهما في واشنطن.



والتقى ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وأشار المكتب الصحفي للبيت الأبيض لاحقا إلى أن الاجتماع كان إيجابيا ومثمرا.





