 
الجمعة 2024-11-08 01:48 م
 

نتنياهو يرسل طائرتين إلى أمستردام لإنقاذ إسرائيليين

اشتباك بين مشجعي كرة القدم الإسرائيليين وهولنديين بالقرب من محطة أمستردام المركزية
اشتباك بين مشجعي كرة القدم الإسرائيليين وهولنديين بالقرب من محطة أمستردام المركزية
الجمعة، 08-11-2024 12:48 م

الوكيل الإخباري-   اندلعت اشتباكات ليلة الجمعة، وسط العاصمة الهولندية عقب مباراة كرة قدم بين ناديَي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب فاز بها النادي الهولندي بنتيجة 5 أهداف نظيفة.

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وبعد ظهر الخميس، تجمع نحو 100 مشجع للنادي الإسرائيلي في ساحة دام، محاطين بقوة كبيرة من الشرطة، قبل التوجه إلى ملعب يوهان كرويف في جنوب غرب العاصمة الهولندية.


وكان مخططا في البداية تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين قرب الملعب للتنديد باستضافة النادي الإسرائيلي، لكن بلدية أمسترام طلبت تنظيمها في مكان أبعد قليلا في المنطقة لأسباب أمنية.


وقالت الشرطة الهولندية، إنها احتجزت نحو 57 شخصا بعد المباراة بينما حاول متظاهرون الوصول إلى ملعب يوهان كرويف رغم منعهم من الاحتجاج هناك.


قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ رئيس الوزراء أمر بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور إلى أمستردام بعد "واقعة عنيفة جدا" استهدفت إسرائيليين هناك.


وأدان نتنياهو "اعتداء معاديا للسامية" على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام، وذلك في اتصال مع نظيره الهولندي ديك شوف.

 
gnews

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