نتنياهو يرسل طائرتين إلى أمستردام لإنقاذ إسرائيليين

وبعد ظهر الخميس، تجمع نحو 100 مشجع للنادي الإسرائيلي في ساحة دام، محاطين بقوة كبيرة من الشرطة، قبل التوجه إلى ملعب يوهان كرويف في جنوب غرب العاصمة الهولندية.
وكان مخططا في البداية تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين قرب الملعب للتنديد باستضافة النادي الإسرائيلي، لكن بلدية أمسترام طلبت تنظيمها في مكان أبعد قليلا في المنطقة لأسباب أمنية.
وقالت الشرطة الهولندية، إنها احتجزت نحو 57 شخصا بعد المباراة بينما حاول متظاهرون الوصول إلى ملعب يوهان كرويف رغم منعهم من الاحتجاج هناك.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ رئيس الوزراء أمر بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور إلى أمستردام بعد "واقعة عنيفة جدا" استهدفت إسرائيليين هناك.
وأدان نتنياهو "اعتداء معاديا للسامية" على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام، وذلك في اتصال مع نظيره الهولندي ديك شوف.
-
أخبار متعلقة
-
شرطة أمستردام: نحقق بتقارير احتجاز محتمل لرهائن عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب
-
رئيس وزراء هولندا: أكدت لنتنياهو أن الجناة سيحاكمون
-
الجيش الإسرائيلي يحظر سفر جنوده إلى هولندا
-
ثلاثة شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
حزب الله: استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية
-
الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل لإنهاء الحرب قبل تسلم ترامب
-
خارجية الاحتلال تعلن حصيلة إصابات الإسرائيليين بهولندا
-
ترامب يعتزم تعيين مديرة حملته الانتخابية بمنصب رفيع