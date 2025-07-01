نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز

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الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور البيت الأبيض في السابع من تموز؛ لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، فيما تضغط واشنطن من أجل وقف النار في غزة. اضافة اعلان





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق، إن نتنياهو "أعرب عن اهتمامه" بهذا الاجتماع الثالث مع ترامب منذ عودة الجمهوري إلى السلطة في كانون الثاني، وإن الجانبين يعملان على تحديد موعد.