نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق، إن نتنياهو "أعرب عن اهتمامه" بهذا الاجتماع الثالث مع ترامب منذ عودة الجمهوري إلى السلطة في كانون الثاني، وإن الجانبين يعملان على تحديد موعد.
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