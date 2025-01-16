 
الخميس 2025-01-16 04:30 ص
 

نتنياهو يشكر ترامب وبايدن على دعمهما في اتفاق وقف إطلاق النار

ترامب
ترامب
الخميس، 16-01-2025 03:03 ص
الوكيل الإخباري-  ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وشكره على مساعدته في دعم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة.اضافة اعلان


بدوره، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شكر الرئيس جو بايدن على دعمه لتقدم صفقة تبادل الأسرى.
 
gnews

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