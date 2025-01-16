نتنياهو يشكر ترامب وبايدن على دعمهما في اتفاق وقف إطلاق النار

بدوره، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شكر الرئيس جو بايدن على دعمه لتقدم صفقة تبادل الأسرى.
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