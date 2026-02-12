نتنياهو يشكك باتفاق مع إيران

وأضاف نتنياهو أن شروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتيح، من وجهة نظره، إمكانية التوصل إلى "اتفاق جيد" مع إيران، إذا ما التزمت طهران بالمتطلبات المطروحة.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤولان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة خلال أول اجتماع لمجلس السلام
-
هذه الدول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان - اسماء
-
روسيا: حظر خدمات تطبيق المراسلة "واتساب" بشكل كامل
-
السعودية.. أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين
-
مصر تُصدر تحذيرًا بعد إرسال قواتها العسكرية إلى الصومال
-
أميركا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص
-
فرنسا: مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن 850 ألف منزل
-
تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء