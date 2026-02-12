نتنياهو يشكك باتفاق مع إيران

09:04 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يتضمن قيودا واضحة على برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها عبر الوكلاء في المنطقة، معربا في الوقت ذاته عن شكوكه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل. اضافة اعلان





وأضاف نتنياهو أن شروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتيح، من وجهة نظره، إمكانية التوصل إلى "اتفاق جيد" مع إيران، إذا ما التزمت طهران بالمتطلبات المطروحة.

