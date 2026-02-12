الخميس 2026-02-12 10:14 م

نتنياهو يشكك باتفاق مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الخميس، 12-02-2026 09:04 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يتضمن قيودا واضحة على برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها عبر الوكلاء في المنطقة، معربا في الوقت ذاته عن شكوكه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو أن شروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتيح، من وجهة نظره، إمكانية التوصل إلى "اتفاق جيد" مع إيران، إذا ما التزمت طهران بالمتطلبات المطروحة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي

أخبار محلية الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي مسؤولان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة خلال أول اجتماع لمجلس السلام

توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

عربي ودولي هذه الدول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان - اسماء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يشكك باتفاق مع إيران

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً الأربعاء

اقتصاد محلي هبوط اسعار الذهب في الاردن

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي

هيئة بث إسرائيلية: آلاف الجنود الإندونيسيين قد يتمركزون جنوب غزة

فلسطين شهيد و5 جرحى برصاص الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة تبدأ بإزالة 370 ألف طن نفايات من وسط غزة



 






الأكثر مشاهدة