نتنياهو يضع شرطين للمفاوضات مع لبنان

الوكيل الإخباري- اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نزع سلاح "حزب الله" اللبناني وإبرام سلام دائم، في مطلبين مسبقين للتفاوض المباشر مع لبنان.



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقته على بدء محادثات مباشرة مع لبنان، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني بادر بالتواصل مع إسرائيل عدة مرات خلال الشهر الماضي لهذا الغرض، وهو ما لم يسبق حدوثه من قبل. ووافق نتنياهو على المضي قدما بشرطين واضحين: الأول هو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، والثاني التوصل إلى "اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال".



وبرر نتنياهو هذه المواقف بالقول إن "إسرائيل تكتسب قوة متزايدة في المنطقة"، مؤكدا أن "القوة تجذب الآخرين إلينا".

اضافة اعلان



ووصف بلاده بأنها "صغيرة المساحة لكنها هائلة الروح والإصرار، وقد أصبحت بالفعل أقوى قوة إقليمية بل وعالمية". كما أشاد بدور الطيارين والأطقم الجوية الإسرائيلية، معتبراً أن ما تحقق يمثل "تغييرا هائلاً"، لكنه استدرك قائلاً: "لا يزال أمامنا المزيد لنفعله"، مشدداً على أن هذه الاتصالات اللبنانية الجديدة هي التي دفعته للموافقة على المفاوضات بشروطه المعلنة.