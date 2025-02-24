نتنياهو يطالب بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بالكامل

12:28 ص

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الوكيل الإخباري- طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، بجعل "جنوب سوريا منزوع السلاح بالكامل" مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب العاصمة دمشق. اضافة اعلان





وأكد نتنياهو في خطاب ألقاه أمام دفعة جديدة من الضباط في حولون في جنوب تل أبيب "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام، أو للجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق".



وتابع قائلاً: "نطالب بنزع السلاح الكامل في الجنوب السوري".