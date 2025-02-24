نتنياهو يطالب بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بالكامل

وأكد نتنياهو في خطاب ألقاه أمام دفعة جديدة من الضباط في حولون في جنوب تل أبيب "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام، أو للجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق".
وتابع قائلاً: "نطالب بنزع السلاح الكامل في الجنوب السوري".
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