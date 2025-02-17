نتنياهو يطالب بنزع سلاح حزب الله اللبناني بالكامل

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الوكيل الإخباري- طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"نزع" سلاح حزب الله اللبناني بالكامل. وفي مؤتمر صحفي جمعه الأحد، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي وصل تل أبيب، قال نتنياهو إنه "يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل". اضافة اعلان

