نتنياهو يعتذر عن حضور اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن

وكان من المقرر أن يحضر نتنياهو أيضًا مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، إلا أنه فضّل الاكتفاء بتمثيل وزير خارجيته في الاجتماع الذي تسعى خلاله الإدارة الأميركية إلى حشد تمويل للهيئة الدولية الجديدة.
ويشارك في اجتماع واشنطن ممثلون رفيعو المستوى من 28 دولة، من بينها الأرجنتين وكمبوديا والمجر وإندونيسيا وباكستان وفيتنام.
ويُكلَّف "مجلس السلام" بالإشراف على انتقال قطاع غزة إلى إدارة ما بعد الحرب لا تتبع حركة حماس، وفق الخطة الأميركية المؤلفة من 20 بندًا.
سكاي نيوز
