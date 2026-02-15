الأحد 2026-02-15 03:33 م

نتنياهو يعتذر عن حضور اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن

الأحد، 15-02-2026 02:50 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر دبلوماسي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلّف وزير الخارجية جدعون ساعر بتمثيل إسرائيل في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" المقرر عقده في واشنطن، الخميس المقبل، بعد أن قرر عدم العودة إلى الولايات المتحدة عقب زيارته الأخيرة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.اضافة اعلان


وكان من المقرر أن يحضر نتنياهو أيضًا مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، إلا أنه فضّل الاكتفاء بتمثيل وزير خارجيته في الاجتماع الذي تسعى خلاله الإدارة الأميركية إلى حشد تمويل للهيئة الدولية الجديدة.

ويشارك في اجتماع واشنطن ممثلون رفيعو المستوى من 28 دولة، من بينها الأرجنتين وكمبوديا والمجر وإندونيسيا وباكستان وفيتنام.

ويُكلَّف "مجلس السلام" بالإشراف على انتقال قطاع غزة إلى إدارة ما بعد الحرب لا تتبع حركة حماس، وفق الخطة الأميركية المؤلفة من 20 بندًا.

سكاي نيوز
 
 


