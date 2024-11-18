 
الإثنين 2024-11-18 07:33 م
 

نتنياهو يعرض شروطه للتسوية مع لبنان

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 18-11-2024 07:08 م
الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع شروط أساسية لاجراء مفاوضات تسوية مع لبنان.اضافة اعلان


وبين أن الشروط تتمثل بإبعاد حزب الله عن الحدود والحفاظ على حرية العمل في لبنان بالإضافة إلى إغلاق خط الإمداد عبر الحدود السورية.
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد: من خطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين - صور

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع اسعار الذهب في الأردن.. هكذا بلغ سعر الليرة

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يعرض شروطه للتسوية مع لبنان

مجلس النواب

شؤون برلمانية محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب

وزارة الخارجية

أخبار محلية الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة المعتقل في سوريا

العيسوي يعزي أبو الغنم والعلي والتميمي

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية مؤتمر صحفي لوزير الطاقة لإعلان نتائج دراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة



 


الأكثر مشاهدة