نتنياهو يعرض شروطه للتسوية مع لبنان

وبين أن الشروط تتمثل بإبعاد حزب الله عن الحدود والحفاظ على حرية العمل في لبنان بالإضافة إلى إغلاق خط الإمداد عبر الحدود السورية.
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