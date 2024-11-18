نتنياهو يعرض شروطه للتسوية مع لبنان

07:08 م

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الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع شروط أساسية لاجراء مفاوضات تسوية مع لبنان. اضافة اعلان





وبين أن الشروط تتمثل بإبعاد حزب الله عن الحدود والحفاظ على حرية العمل في لبنان بالإضافة إلى إغلاق خط الإمداد عبر الحدود السورية.



