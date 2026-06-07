نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل الليلة

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم اجتماعا أمنيا عاجلا بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وكبار قادة الجيش لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل الليلة.

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