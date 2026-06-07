نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل الليلة

وشهدت ضاحية بيروت الجنوبية في وقت سابق من اليوم، تصعيدا ميدانيا لافتا، إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران سترد على الاستهداف، متوعدا برد "حاسم ومؤلم" على إسرائيل.
وقال في منشور عبر منصة "إكس" إن "الرد قادم"، داعيا إلى ترقب ما ستشهده "سماء الأراضي المحتلة" الليلة. ويأتي هذا التهديد بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية.
ووجهت مجموعة الهاكرز "حنظلة" اليوم الأحد، رسالة تحذيرة إلى سكان شمال إسرائيل، طلبت فيها منهم بمغادرة منازلهم فورا، عقب استهداف تل أبيب للضاحية الجنوبية لبيروت.
وأبلغت إسرائيل الإدارة الأميركية مسبقا بنيتها استهداف منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم تقارير سابقة تحدثت عن تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع تنفيذ تهديدات إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية.
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