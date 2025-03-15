نتنياهو يعقد اجتماعا مصغرا لبحث "صفقة صغيرة" مع حماس

ويشمل المقترح الإفراج عن 5 محتجزين أحياء، بينهم الأمريكي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وجثث 10 قتلى، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف العمليات العسكرية لمدة تراوح بين 42 و50 يوما، يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: مقتل 9 مدنيين على الأقل في غارات أميركية على صنعاء
-
الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته
-
بعد 20 عاما من الحظر.. إندونيسيا تسعى إلى إعادة عمالتها إلى السعودية
-
ترامب يعلن شن ضربات أميركية على الحوثيين في اليمن
-
الكشف عن سبب الانفجار الضخم في اللاذقية
-
قناة المسيرة التابعة للحوثيين: هجوم يستهدف صنعاء
-
مصرع أكثر من 16 شخصا نتيجة عواصف وأعاصير ضربت عدة ولايات أمريكية
-
المخابرات العراقية تنشر تفاصيل جديدة عن مقتل "أبو خديجة" القائد الكبير في "داعش"