 
السبت 2025-03-15 11:31 م
 




            

        








    

        

        

            نتنياهو يعقد اجتماعا مصغرا لبحث "صفقة صغيرة" مع حماس
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                نتنياهو
            
                

                    نتنياهو
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        10:53 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مصغرا يضم وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية بهدف بلورة قرارات بشأن المرحلة المقبلة من صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
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وقالت قناة "12" العبرية الخاصة إن نتنياهو يعقد عند الساعة 18:30 اجتماعا مصغرا بهدف بلورة قرارات بشأن المرحلة المقبلة.
 
وأشارت إلى أن الاجتماع يعقد في ظل تقارير إعلامية عن تفاصيل المقترح الأمريكي المقدم لكل من إسرائيل وحماس.

ويشمل المقترح الإفراج عن 5 محتجزين أحياء، بينهم الأمريكي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وجثث 10 قتلى، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف العمليات العسكرية لمدة تراوح بين 42 و50 يوما، يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            عربي ودولي
                        
                        
                            نتنياهو يعقد اجتماعا مصغرا لبحث "صفقة صغيرة" مع حماس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
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                            أخبار محلية
                        
                        
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                                تصاعد الغبار من موقع الضربات الجوية في صنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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