نتنياهو يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ارتياحه لنجاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق"، من الأذى في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض.





علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض مساء أمس، وكتب مهنئاً ترامب على سلامته، مجدداً ضرورة إدانة العنف السياسي والمحاولات المتكررة لاغتيال ترامب.



وكتب نتنياهو في حسابه على منصة "إكس": "أشعر بالارتياح لأن الرئيس دونالد ترامب، أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض، قد نجا من الأذى، ولأن المهاجم قد تم تحييده قبل أن يتسبب في أي ضرر آخر".



وأضاف: "يجب إدانة العنف السياسي، بما في ذلك المحاولات المتكررة لاغتيال الرئيس ترامب، بشكل قاطع وحازم من قبل الجميع."



وفي وقت سابق، أعلن حرس البيت الأبيض القضاء على مسلح اقترب من إحدى نقاطهم وأطلق النار على عناصر الأمن.



وقالت الخدمة السرية الأميركية، في بيان، إنه وفقاً للتحقيقات الأولية، اقترب الشخص من نقطة تفتيش بعد الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بوقت قصير، و"أخرج سلاحاً من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على الضباط المتمركزين".



وردّ الضباط بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به، الذي تم نقله إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي هناك لاحقاً.



وأفادت ليز لاندرز، مراسلة شبكة "بي بي إس" الأميركية، بأن الرئيس ترامب لم يُصب بأذى في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض.





