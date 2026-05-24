الأحد 2026-05-24 05:47 م

نتنياهو يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض

نتنياهو يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض
نتنياهو يعلق على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض
 
الأحد، 24-05-2026 03:57 م
الوكيل الإخباري-   عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ارتياحه لنجاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق"، من الأذى في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض.اضافة اعلان


علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض مساء أمس، وكتب مهنئاً ترامب على سلامته، مجدداً ضرورة إدانة العنف السياسي والمحاولات المتكررة لاغتيال ترامب.

وكتب نتنياهو في حسابه على منصة "إكس": "أشعر بالارتياح لأن الرئيس دونالد ترامب، أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض، قد نجا من الأذى، ولأن المهاجم قد تم تحييده قبل أن يتسبب في أي ضرر آخر".

وأضاف: "يجب إدانة العنف السياسي، بما في ذلك المحاولات المتكررة لاغتيال الرئيس ترامب، بشكل قاطع وحازم من قبل الجميع."

وفي وقت سابق، أعلن حرس البيت الأبيض القضاء على مسلح اقترب من إحدى نقاطهم وأطلق النار على عناصر الأمن.

وقالت الخدمة السرية الأميركية، في بيان، إنه وفقاً للتحقيقات الأولية، اقترب الشخص من نقطة تفتيش بعد الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بوقت قصير، و"أخرج سلاحاً من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على الضباط المتمركزين".

وردّ الضباط بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به، الذي تم نقله إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي هناك لاحقاً.

وأفادت ليز لاندرز، مراسلة شبكة "بي بي إس" الأميركية، بأن الرئيس ترامب لم يُصب بأذى في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026

أخبار الشركات بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80

ز

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهداء وجرحى

و

أخبار محلية الملك وماكرون يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم

عربي ودولي مستشار الزعيم الإيراني: إدارة مضيق هرمز "حق قانوني" لضمان أمننا القومي

و

شؤون برلمانية العمل النيابية تبحث في عجلون تحديات التشغيل وتعزيز مواءمة سوق العمل مع الاحتياجات المحلية

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اجتماع خاص لوزراء خارجية الكتلة، الثلاثاء، للبحث في التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق ما أفاد مسؤول في مكتبها الأحد. وقال المسؤول إنه نظرا

عربي ودولي كالاس: استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" في أوكرانيا يندرج ضمن سياسة "الترهيب"

ز

أسواق ومال الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه

العاصمة عمان

أخبار محلية 200 ألف مهندس في المملكة.. والنسبة هي الأعلى عالمياً



 
 






الأكثر مشاهدة

 