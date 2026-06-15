نتنياهو يعلن الترشح في الانتخابات المقبلة

وقال نتنياهو، أطول رئيس وزراء عهدا في تاريخ إسرائيل، في مؤتمر صحافي متلفز: "سأترشح في الانتخابات وأعتزم الفوز".
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