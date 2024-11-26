نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان

وأضاف ان اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن.
وبين "نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق".
وتابع "سبب آخر لوقف إطلاق النار هو فصل الجبهات وإخراج حماس تماما من الصورة".
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