نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق النار في لبنان.

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وأضاف ان اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن.



وبين "نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق".