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نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 26-11-2024 09:47 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق النار في لبنان.

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وأضاف ان اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن.


وبين "نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق".


 وتابع "سبب آخر لوقف إطلاق النار هو فصل الجبهات وإخراج حماس تماما من الصورة".

 
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