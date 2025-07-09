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نتنياهو يعلن الكلمة النهائية حول اتفاق وقف النار مع حماس وقنبلة إيران النووية

نتنياهو
نتنياهو
 
الأربعاء، 09-07-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-   كشف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن الاقتراب من وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يشمل إعادة الأسرى ، وقال في سياق آخر إن العملية ضد إيران منعت النظام من الوصول إلى القنبلة النووية.

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ونقلت "القناة 14" العبرية عن لقاء نتنياهو مع شبكة "فوكس بيزنس" قوله: "نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يعاد خلالها نصف الاسرى  الأحياء والقتلى. ونتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل أو لأي جهة أخرى".

 

وأشار رئيس الوزراء نتنياهو خلال المقابلة مع "فوكس بيزنس"، اليوم الأربعاء، إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مع "حماس"، يُعاد خلاله حوالي نصف الاسرى، أحياء وأمواتا، إلى إسرائيل.

وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى هذا الاتفاق. سيُقرّبنا ذلك من الهدف الذي حددته - إعادة جميع الأسرى والقضاء على حماس".

وهاجم نتنياهو "حماس" بشدة قائلا: "255 اسيرا سُجنوا في ظروف مروعة. في اليوم الأول من الحرب، أخبرني مسؤول أمني كبير أنه لا ينبغي أن نتوقع رؤية أي منهم حيا - لكنني لم أوافق. بفضل الضغط العسكري والسياسي، أطلقنا سراح 205، منهم 148 على قيد الحياة. الآن لدينا 20 على قيد الحياة و30 ماتوا - وإذا استطعنا إعادة نصفهم الآن، فسنفعل ذلك".


انكسر المحور الإيراني

وخلال المقابلة، أشار نتنياهو إلى العملية ضد إيران، وادّعى أنها كانت بمثابة تغيير تاريخي، وأضاف: "لقد انكسر المحور الإيراني - كانوا يُنظر إليهم على أنهم جبار لا يُقهر، يمتلك آلاف الصواريخ والميليشيات والجبهات في جميع أنحاء المنطقة - في العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن. والآن، يسارعون إلى تطوير أسلحة نووية. كانوا على وشك امتلاك قنبلة نووية خلال عام، وربما أكثر من عام، وهذا تهديد وجودي. كان علينا أن نتحرك".

وبحسب قوله، نفذت إسرائيل والولايات المتحدة عملية عسكرية دقيقة ومنسقة "قصفنا كبار القادة والعلماء الإيرانيين، وحققنا تفوقا جويا في سماء طهران - وهو أمر لا يُصدق". وأشاد بأداء طياري سلاح الجو الأمريكي، وأعرب عن تقديره للتعاون مع ترامب: "القوة المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة حققت النصر. هذا نموذج سيجلب السلام - السلام بالقوة".

 

 
 
gnews

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