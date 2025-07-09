نتنياهو يعلن الكلمة النهائية حول اتفاق وقف النار مع حماس وقنبلة إيران النووية

الوكيل الإخباري- كشف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن الاقتراب من وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يشمل إعادة الأسرى ، وقال في سياق آخر إن العملية ضد إيران منعت النظام من الوصول إلى القنبلة النووية.

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ونقلت "القناة 14" العبرية عن لقاء نتنياهو مع شبكة "فوكس بيزنس" قوله: "نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يعاد خلالها نصف الاسرى الأحياء والقتلى. ونتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل أو لأي جهة أخرى".

وأشار رئيس الوزراء نتنياهو خلال المقابلة مع "فوكس بيزنس"، اليوم الأربعاء، إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مع "حماس"، يُعاد خلاله حوالي نصف الاسرى، أحياء وأمواتا، إلى إسرائيل.



وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى هذا الاتفاق. سيُقرّبنا ذلك من الهدف الذي حددته - إعادة جميع الأسرى والقضاء على حماس".



وهاجم نتنياهو "حماس" بشدة قائلا: "255 اسيرا سُجنوا في ظروف مروعة. في اليوم الأول من الحرب، أخبرني مسؤول أمني كبير أنه لا ينبغي أن نتوقع رؤية أي منهم حيا - لكنني لم أوافق. بفضل الضغط العسكري والسياسي، أطلقنا سراح 205، منهم 148 على قيد الحياة. الآن لدينا 20 على قيد الحياة و30 ماتوا - وإذا استطعنا إعادة نصفهم الآن، فسنفعل ذلك".