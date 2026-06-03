نتنياهو يعلن خطة بـ13 مليار شيكل لتعزيز مناطق شمال إسرائيل

07:55 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخصيص 13 مليار شيكل (أكثر من 4.5 مليار دولار) لحماية وتطوير المناطق الشمالية المحاذية للحدود مع لبنان. اضافة اعلان





وقال نتنياهو، عقب موافقة الحكومة على الخطة، إن المبلغ الجديد يضاف إلى 7 مليارات شيكل سبق تخصيصها، ليرتفع إجمالي الاستثمارات الموجهة لمجتمعات الشمال إلى 20 مليار شيكل.



وتتضمن الخطة ثلاثة قرارات رئيسية، أولها نشر 1800 ملجأ جديد في الأماكن العامة، مثل مواقف الحافلات والمراكز التجارية والحدائق، إلى جانب تأهيل نحو 500 ملجأ قائم.



كما تشمل تقديم إعانات لبناء غرف آمنة داخل منازل السكان المقيمين على مسافة تصل إلى تسعة كيلومترات من الحدود اللبنانية.



وتهدف الخطة كذلك إلى تطوير المنطقة وجذب 100 ألف ساكن جديد عبر تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل إضافية.



وقال نتنياهو إن الحكومة تسعى إلى تعزيز النمو في الشمال، معتبراً أن المنطقة ستشهد ازدهاراً وتوسعاً سكانياً خلال الفترة المقبلة.



وتواجه الحكومة انتقادات من شخصيات معارضة تتهمها بإهمال المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.









