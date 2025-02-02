نتنياهو يعيّن إيال زامير قائدا جديدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وقالت رئاسة الوزراء في بيان "اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا المساء على تعيين الميجور جنرال (احتياط) إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش".
وكان زامير يشغل حتى الآن منصب المدير العام لوزارة جيش الاحتلال.
وتولى هاليفي (57 عاما) منصب قائد الجيش في كانون الثاني/يناير 2023، وتدخل استقالته حيز التنفيذ في 6 آذار/مارس.
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