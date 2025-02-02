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نتنياهو يعيّن إيال زامير قائدا جديدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو يعيّن إيال زامير قائدا جديدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي
إيال زامير
الأحد، 02-02-2025 12:23 ص
الوكيل الإخباري-   عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيال زامير رئيسا جديدا لأركان جيش الاحتلال، بعد استقالة سلفه هيرتسي هاليفي الشهر الماضي وتحمله المسؤولية عن الفشل في وقف هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وقالت رئاسة الوزراء في بيان "اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا المساء على تعيين الميجور جنرال (احتياط) إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش".

وكان زامير يشغل حتى الآن منصب المدير العام لوزارة جيش الاحتلال.

وتولى هاليفي (57 عاما) منصب قائد الجيش في كانون الثاني/يناير 2023، وتدخل استقالته حيز التنفيذ في 6 آذار/مارس.
 
gnews

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