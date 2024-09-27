نتنياهو يغادر إحاطة للصحفيين بنيويورك بعد قصف الضاحية الجنوبية

من جته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، إننا نواصل استهداف أهداف تهدد إسرائيل في لبنان، موضحا أن الجيش قصف المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت.
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