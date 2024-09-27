نتنياهو يغادر إحاطة للصحفيين بنيويورك بعد قصف الضاحية الجنوبية

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل إحاطة للصحفيين بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية.

اضافة اعلان