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نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت في البرلمان

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 31-12-2024 08:29 م
الوكيل الإخباري-   حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، جلسة مهمة للبرلمان للتصويت على الموازنة، بعد أقل من 48 ساعة من خضوعه لجراحة لاستئصال البروستاتا.اضافة اعلان


وقال في بيان بعد إقرار الموازنة بغالبية محدودة "رغم الصعوبات، قمنا بإقرار قانون موازنة مهم بالنسبة لأمن إسرائيل واقتصادها".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في انتقاد مباشر لأحد شركائه بعدما رفض التصويت مع الائتلاف أن "أكثر ما يعكس انعداما للمسؤولية في الظرف الراهن هو إضعاف الائتلاف وتهديد حكومة اليمين بالسقوط".

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي (75 عاما) مساء الأحد لجراحة ناجحة لاستئصال البروستاتا، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مركز هداسا الطبي في بيان "لقد أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة، تم نقله إلى وحدة الإنعاش وسيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة".
 
gnews

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