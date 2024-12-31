نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت في البرلمان

وقال في بيان بعد إقرار الموازنة بغالبية محدودة "رغم الصعوبات، قمنا بإقرار قانون موازنة مهم بالنسبة لأمن إسرائيل واقتصادها".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في انتقاد مباشر لأحد شركائه بعدما رفض التصويت مع الائتلاف أن "أكثر ما يعكس انعداما للمسؤولية في الظرف الراهن هو إضعاف الائتلاف وتهديد حكومة اليمين بالسقوط".
وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي (75 عاما) مساء الأحد لجراحة ناجحة لاستئصال البروستاتا، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال مركز هداسا الطبي في بيان "لقد أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة، تم نقله إلى وحدة الإنعاش وسيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة".
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