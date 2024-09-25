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نتنياهو يفوض وزيرا لإخطار واشنطن بالاستعداد للتفاوض

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الأربعاء، 25-09-2024 07:43 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوض وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بإخطار واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة إن تل أبيب تقدر أن احتمالات نجاح المبادرة الأميركية ضئيلة لكنها مستعدة لإبرام اتفاق.
 
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