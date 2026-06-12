نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي

وأصدر نتنياهو بيانا جاء فيه "ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل، لن تحصل إيران على أسلحة نووية. أنا والرئيس ترامب متفقان تماما في هذه المسألة".
-
أخبار متعلقة
-
منظمة الصحة العالمية تحذر من "نقاط غامضة" لتفشي إيبولا
-
رويترز: الهند تستدعي مسؤولا بالبعثة الأميركية بشأن استهداف سفن قبالة عُمان
-
إعلام إيراني: مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تلحظ الافراج عن 24 مليار دولار من أصول مجمدة
-
طهران تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم مع واشنطن حول العقوبات
-
عون يطلب تصورا مكتوبا من "حزب الله" لحل الأزمة العسكرية جنوبا
-
صحيفة: واشنطن ستخفض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لحلف الناتو في أوروبا
-
تايلاند تعلن وفاة الأميرة باجراكيتيابها ماديهول بعد صراع مع المرض
-
أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا