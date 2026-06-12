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نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي

نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي
نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي
 
الجمعة، 12-06-2026 02:53 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنّه والرئيس الأميركي دونالد ترامب "متفقان تماما" على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي، وذلك غداة حديث الرئيس الأميركي عن اتفاق مع طهران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وأصدر نتنياهو بيانا جاء فيه "ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل، لن تحصل إيران على أسلحة نووية. أنا والرئيس ترامب متفقان تماما في هذه المسألة".
 
 


gnews

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