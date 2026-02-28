الأحد 2026-03-01 12:21 ص

نتنياهو يُكذّب عراقجي ويؤكد: خامنئي قُتل

السبت، 28-02-2026 10:17 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك "أدلة متزايدة" تشير إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي لم يعد على قيد الحياة، في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه حيا "على حد علمه".اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو أن إسرائيل دمرت مقر المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، وتمكنت من القضاء على عدد كبير من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني.

ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إنه تم خلال الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران والذي بدأ صباح السبت إلقاء 30 قنبلة على مقر إقامة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وقالت القناة "تم إلقاء ثلاثين قنبلة على المقر، كان علي خامنئي تحت الأرض، لكن من المحتمل أنه لم يكن في ملجئه الخاص".

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة، أن المرشد الأعلى علي خامنئي والمسؤولين الكبار على قيد الحياة، بعدما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسعا على طهران.

وقال عراقجي إن خامنئي على قيد الحياة "على حد علمي"، ومثله "كل المسؤولين الكبار"، وذلك بعد ضربات استهدفت منطقة في وسط طهران تضم مقر المرشد والمجمع الرئاسي.
 
 


