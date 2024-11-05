نتنياهو يكشف سبب إقالة غالانت

وأضاف نتنياهو أنه على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.
وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها نتنياهو وزيره للدفاع، حيث أقاله قبل نحو عام ونصف على خلفية التعديلات القضائية، ولكن اضطر للتراجع عن قرار الإقالة بعد خروج مظاهرات حاشدة في إسرائيل منددة بقرار الإقالة.
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