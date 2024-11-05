 
الثلاثاء 2024-11-05 10:48 م
 

نتنياهو يكشف سبب إقالة غالانت

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 05-11-2024 09:23 م
الوكيل الإخباري-   برر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قراره بإقالة غالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو أنه على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.

وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها نتنياهو وزيره للدفاع، حيث أقاله قبل نحو عام ونصف على خلفية التعديلات القضائية، ولكن اضطر للتراجع عن قرار الإقالة بعد خروج مظاهرات حاشدة في إسرائيل منددة بقرار الإقالة.
 
gnews

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