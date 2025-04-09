الأربعاء 2025-04-09 11:42 م
 

نتنياهو يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الأربعاء، 09-04-2025 10:41 م
الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) جون راتكليف في القدس، وفق ما أفاد بيان لمكتب نتنياهو.اضافة اعلان


وأورد البيان أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مساء الأربعاء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف في حضور رئيس الموساد ديفيد برنيع"، قبل أيام من مباحثات مقررة بين واشنطن وطهران وفي ظل محاولات مستمرة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة.

وعاد نتنياهو من واشنطن صباح الأربعاء عقب اجتماع في البيت الأبيض حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ أن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت المقبل.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال عقب الإعلان إن "الخيار العسكري" سيغدو "لا مفر منه" إذا استمرت المحادثات بين واشنطن وطهران لفترة طويلة.
 
gnews

أحدث الأخبار

أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 ص

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية زهير الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية

تعبيرية

الطقس الأرصاد تحذر من تشكل الضباب الكثيف في هذه المناطق

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج إيران النووي

جانب من التدريب

أخبار محلية تمرين محاكاة لمحاولة تهريب مادة مشعّة في مطار الملك حسين الدولي

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة