نتنياهو يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

وأورد البيان أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مساء الأربعاء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف في حضور رئيس الموساد ديفيد برنيع"، قبل أيام من مباحثات مقررة بين واشنطن وطهران وفي ظل محاولات مستمرة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة.
وعاد نتنياهو من واشنطن صباح الأربعاء عقب اجتماع في البيت الأبيض حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ أن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت المقبل.
ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال عقب الإعلان إن "الخيار العسكري" سيغدو "لا مفر منه" إذا استمرت المحادثات بين واشنطن وطهران لفترة طويلة.
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