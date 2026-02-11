الأربعاء 2026-02-11 08:41 ص

نتنياهو يلتقي مع ترامب اليوم وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الأربعاء، 11-02-2026 06:30 ص
الوكيل الإخباري-   من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في إطار سعي إسرائيل إلى حمل واشنطن على تبنّي موقف أكثر تشددا تجاه برنامج طهران للصواريخ البالستية.اضافة اعلان


وسيكون اللقاء المقرّر عقده الأربعاء الـ6 بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع العام الماضي، وعُقد آخر لقاء بينهما في القدس في تشرين الأول الماضي.

ويأتي اللقاء بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، وأعلن ترامب بعدها عن جولة ثانية ستعقبها.

ويتزامن اللقاء أيضا مع تصاعد ردود الفعل الدولية إزاء الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما عبر السماح للإسرائيليين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية.

إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه المسألة ستُطرح خلال المحادثات، رغم معارضة ترامب سابقا لأي ضمّ للضفة الغربية.

وقال نتنياهو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة: "سنناقش خلال هذه الزيارة مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولا وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران" مضيفا: "سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!

طب وصحة إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!

المركزي يطرح إصدارًا جديدًا من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار

اقتصاد محلي المركزي يطرح إصدارًا جديدًا من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار

أفادت الجريدة الرسمية بتركيا بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في تعديل وزاري محدود الاربعاء، حيث تولى المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك منصب وزير العدل خلفا ليلماز تونج.

عربي ودولي أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية

عربي ودولي أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية

غوغل

تكنولوجيا غوغل تصدر سندات تستحق بعد مئة عام لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

عربي ودولي زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

كندا

عربي ودولي 9 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل غربي كندا

الذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا



 






الأكثر مشاهدة