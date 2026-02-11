نتنياهو يلتقي مع ترامب اليوم وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال

06:30 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763950 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في إطار سعي إسرائيل إلى حمل واشنطن على تبنّي موقف أكثر تشددا تجاه برنامج طهران للصواريخ البالستية. اضافة اعلان





وسيكون اللقاء المقرّر عقده الأربعاء الـ6 بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع العام الماضي، وعُقد آخر لقاء بينهما في القدس في تشرين الأول الماضي.



ويأتي اللقاء بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، وأعلن ترامب بعدها عن جولة ثانية ستعقبها.



ويتزامن اللقاء أيضا مع تصاعد ردود الفعل الدولية إزاء الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما عبر السماح للإسرائيليين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية.



إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه المسألة ستُطرح خلال المحادثات، رغم معارضة ترامب سابقا لأي ضمّ للضفة الغربية.



وقال نتنياهو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة: "سنناقش خلال هذه الزيارة مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولا وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران" مضيفا: "سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات".

تم نسخ الرابط





