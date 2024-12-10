نتنياهو يمثل أمام القضاء في تهم فساد

الوكيل الإخباري - يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية للإدلاء بشهادته، في سابقة تاريخية يحاكم فيها رئيس حكومة في منصبه.



وتعد هذه الخطوة نقطة تحول في محاكمته التي استمرت على مدار 5 سنوات، حيث دخلت القضية الآن مرحلة الدفاع.



وفي مؤتمر صحفي عقد عشية إدلائه بشهادته، وصف نتنياهو التحقيقات ضده بأنها "ولدت بالخطيئة"، مشيرا إلى أن الاتهامات التي يواجهها "ملفقة" وأنه ينتظر منذ سنوات هذا اليوم "ليكشف الحقيقة".

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وحاول نتنياهو في الأشهر الأخيرة، تأجيل شهادته عدة مرات، لكن المحكمة رفضت طلباته المتكررة.



بدأت المحاكمة في يناير 2020، حيث استمعت المحكمة إلى 120 شاهدا من النيابة، من بينهم 3 شهود دولة. ومن المتوقع أن تستمر شهادة نتنياهو لأسابيع وربما أشهر، حيث يعتزم تقديم عشرات الشهود لدعمه.



وبعد انتهاء شهادته، ستبدأ النيابة في استجوابه ضمن مرحلة التحقيق المضاد.



وتقرر عقد المحاكمة في تل أبيب بدلاً من القدس، بناء على توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك) لدواعٍ أمنية، حيث تعقد الجلسات 3 أيام أسبوعيا من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساء.

RT