الأحد 2026-05-10 09:57 م

نتنياهو: يمكن الدخول إلى إيران والاستيلاء على اليورانيوم المخصب

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الأحد، 10-05-2026 07:40 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنّه يمكن الدخول فعليا إلى إيران وأخذ اليورانيوم المخصّب، معتبرًا أن ذلك "ليس مشكلة".

اضافة اعلان


وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس تناول نتنياهو مسألة إزالة اليورانيوم المخصّب من إيران، مشيرا إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم "بالدخول والاستيلاء عليه".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران استغلت الولايات المتحدة 47 عاما ولن تضحك علينا بعد الآن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

عربي ودولي لبنان: استشهاد مسعفين وخمسة جرحى

تعطل نظام "حكيم" يحرم المراجعين من الأدوية في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء

أخبار محلية يوم طبي مجاني في الاغوار الشمالية غدا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: فرنسا "لم تفكر مطلقا" بنشر سفن حربية في مضيق هرمز

القضاء السوري يتهم عاطف نجيب بانتهاكات في درعا ترقى إلى "جرائم حرب"

عربي ودولي القضاء السوري يتهم عاطف نجيب بانتهاكات في درعا ترقى إلى "جرائم حرب"

بيان من الأمن العام حول فيديو مشاجرة الزرقاء

أخبار محلية الأمن العام يوضّح قضية هتك عرض أحداث من قبل أحد الأشخاص

الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة

أخبار محلية الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 