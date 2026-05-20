نتنياهو ينتقد بن غفير بعد التنكيل بناشطي "أسطول الصمود" ويوعز بترحيلهم سريعا

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه
الأربعاء، 20-05-2026 05:09 م

الوكيل الإخباري-   انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بعد التنكيل بناشطين من "أسطول الصمود" الذي اعترضته قواته، وأكد على أنه أوعز بالإسراع في ترحيلهم".

وقال نتنياهو في بيان، بعد نشر بن غفير مقطع فيديو يُظهر الناشطين راكعين وأيديهم مقيدة "الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها. وقد أوعزت إلى الجهات المعنية بترحيل المحرّضين (الناشطين) في أسرع وقت ممكن".

 
 


