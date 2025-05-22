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نتنياهو ينفي صحة ما يتردد عن خلاف مع ترامب

نتنياهو
نتنياهو
 
الخميس، 22-05-2025 12:44 ص
الوكيل الإخباري-   نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  الأربعاء صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية بعد زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخليج ولم تشمل إسرائيل.اضافة اعلان


وأسفرت زيارة ترامب لكل من السعودية وقطر والإمارات عن مجموعة من الصفقات التجارية الكبرى، لكنها أثارت تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة.

وجاءت الزيارة في أعقاب قرار ترامب إنهاء حملة أميركية لمهاجمة الحوثيين في اليمن رغم استمرار الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، كما جاءت وسط مساع أميركية للتوصل لاتفاق نووي مع طهران.

ولم يسبق أن علق نتنياهو علنا على المسألة، لكنه قال لصحفيين في مؤتمر صحفي إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو عشرة أيام وإن الرئيس قال له "، أريدك أن تعرف، لديّ التزام كامل تجاهك، ولدي التزام كامل تجاه دولة إسرائيل".

ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب في غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات في أزمة إنسانية عميقة.
 
gnews

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