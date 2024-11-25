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نتنياهو ينهي اجتماعه بشأن لبنان وأنباء عن اتفاق وشيك

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 25-11-2024 02:58 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، إن الاجتماع الأمني برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان الليلة الماضية انتهى والموقف إيجابي، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به".اضافة اعلان


ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله؛ إن الاجتماع الأمني انتهى دون اتخاذ قرارات نهائية بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول لقضايا حرجة تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي على حد تعبيره، ولكنه أضاف أن اتجاه محادثات التسوية إيجابي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تلك المشاورات الأمنية مهمة جدا ولا تزال التقديرات الإسرائيلية ترجح إمكانية التوصل لتفاهمات خلال هذا الأسبوع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية العمل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق، فيما قالت القناة الـ14 إن نتنياهو يفضل الذهاب لتسوية مع لبنان مع التزام أميركي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات.
 
gnews

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