نتنياهو يهاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد بسبب نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، قال نتنياهو: "لطالما وقفت كندا إلى جانب الحضارة – وينبغي على السيد كارني أن يفعل الشيء نفسه." وأضاف: "بدلاً من الوقوف إلى جانب إسرائيل – الدولة الديمقراطية التي تخوض حربًا عادلة وبوسائل عادلة ضد همجية حماس – اختار السيد كارني مهاجمة الدولة اليهودية الوحيدة."
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