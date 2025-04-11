نتنياهو يهاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد بسبب نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني بعد إعلان الأخير عن نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" في غزة.

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