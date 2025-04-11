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نتنياهو يهاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد بسبب نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الجمعة، 11-04-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري-   هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني بعد إعلان الأخير عن نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" في غزة.

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وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، قال نتنياهو: "لطالما وقفت كندا إلى جانب الحضارة – وينبغي على السيد كارني أن يفعل الشيء نفسه." وأضاف: "بدلاً من الوقوف إلى جانب إسرائيل – الدولة الديمقراطية التي تخوض حربًا عادلة وبوسائل عادلة ضد همجية حماس – اختار السيد كارني مهاجمة الدولة اليهودية الوحيدة."

 
gnews

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