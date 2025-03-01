 
السبت 2025-03-01 10:58 م
 

نتنياهو يوعز لجيش الاحتلال بحماية سكان جرمانا جنوب دمشق

نتنياهو
نتنياهو
السبت، 01-03-2025 09:57 م

الوكيل الإخباري-      قال ديوان رئاسة الوزراء في الكيان ان رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس أصدرا تعليمات للجيش بحماية سكان مدينة جرمانا جنوب دمشق في سوريا.

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يأتي هذا في وقت اندلعت فيه اشتباكات منذ في جرمانا بين عناصر من الأمن الداخلي السوري بعد هجوم على أشخاص من جرمانا ، وادت الاشتباكات الى مقتل شخص وصابة 9 آخرين على الأقل.

 
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