نتنياهو يوعز لجيش الاحتلال بحماية سكان جرمانا جنوب دمشق

الوكيل الإخباري- قال ديوان رئاسة الوزراء في الكيان ان رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس أصدرا تعليمات للجيش بحماية سكان مدينة جرمانا جنوب دمشق في سوريا.

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