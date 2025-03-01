نتنياهو يوعز لجيش الاحتلال بحماية سكان جرمانا جنوب دمشق

يأتي هذا في وقت اندلعت فيه اشتباكات منذ في جرمانا بين عناصر من الأمن الداخلي السوري بعد هجوم على أشخاص من جرمانا ، وادت الاشتباكات الى مقتل شخص وصابة 9 آخرين على الأقل.
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