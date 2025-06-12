نجاة شخص من تحطم الطائرة في الهند

07:25 م

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الوكيل الإخباري- أكد مسؤول صحي، الخميس أن شخصا واحدا نجا من حادث تحطم الطائرة في مدينة أحمد أباد الهندية، والتي كانت تنقل 242 شخصا في رحلة متجهة الى لندن. اضافة اعلان





وقال المسؤول في دائرة الصحة في ولاية غوجارات دانانجاي دويفيدي "نعم، تأكدت نجاة شخص"، موضحا أنه يتلقى العلاج في المستشفى، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وتحطّمت طائرة تابعة للخطوط الهندية كانت متوجّهة إلى لندن الخميس، في منطقة سكنية في أحمد أباد بغرب الهند ويُخشى أن يكون جميع ركابها البالغ عددهم 242 شخصا قد لقوا حتفهم.