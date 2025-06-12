نجاة شخص من تحطم الطائرة في الهند

وقال المسؤول في دائرة الصحة في ولاية غوجارات دانانجاي دويفيدي "نعم، تأكدت نجاة شخص"، موضحا أنه يتلقى العلاج في المستشفى، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتحطّمت طائرة تابعة للخطوط الهندية كانت متوجّهة إلى لندن الخميس، في منطقة سكنية في أحمد أباد بغرب الهند ويُخشى أن يكون جميع ركابها البالغ عددهم 242 شخصا قد لقوا حتفهم.
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