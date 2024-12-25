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نجاة 25 سائحا سعوديا من "كارثة محققة" في تركيا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 01:23 ص

الوكيل الإخباري-   تمكن 35 سائحا سعوديا من النجاة من كارثة محققة بعد اشتعال النيران في حافلة سياحية كانت تقلهم على طريق جبزة - أورهان غازي - إزمير السريع في تركيا.

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وحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" عن وسائل إعلام تركية، لاحظ السائق الذي كان يقل السياح أثناء رحلتهم من مدينة بورصة إلى إسطنبول، مساء أمس الاثنين،  تصاعد دخان كثيف من محرك الحافلة بالقرب من جسر جيمليك، حيث عمل على إنزال الركاب في منطقة آمنة قبل أن تشتعل النيران بالكامل، دون تسجيل أي إصابات.

وفي استجابتها للحادث، أغلقت الشرطة التركية الطريق لتأمين المنطقة، بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده.

 
gnews

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