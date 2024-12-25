نجاة 25 سائحا سعوديا من "كارثة محققة" في تركيا

الوكيل الإخباري- تمكن 35 سائحا سعوديا من النجاة من كارثة محققة بعد اشتعال النيران في حافلة سياحية كانت تقلهم على طريق جبزة - أورهان غازي - إزمير السريع في تركيا.

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